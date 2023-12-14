18:08 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
До +9°С, гололедица и снег с дождем. Синоптики рассказали о погоде на 15−20 декабря
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 9 градусов, гололедица и снег с дождем прогнозируют синоптики на
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«Несмотря на то, что на календаре экватор декабря, в Беларуси под влиянием теплых воздушных масс атлантического происхождения отмечается теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 1−4 градуса выше средних многолетних значений. При этом снежный покров сдается очень неохотно. По последним данным, высота сугробов по стране находится в пределах от 1 до 30 см, местами в северных и восточных районах страны высота белого покрывала достигает 31−42 см», — рассказали в Белгидромете.
В пятницу, 15 декабря, при поступлении холодных воздушных масс с Балтийского моря, потепление немного сбавит обороты. При этом с понижением температурного фона до отрицательных значений во многих районах страны на дорогах будет образовываться гололедица. Местами, а ночью по северо-востоку на большей части территории ожидается снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 градуса по западу до минус 10 градусов по северо-востоку, а днем — от минус 5 градусов до плюс 1 градуса.
В субботу, 16 декабря, погодные условия в Беларуси в основном будет определять фронтальный раздел, который обусловит во многих районах страны небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 2−8 градусов, при прояснениях по северо-востоку — минус 11 градусов, а в западных районах — 0 — минус 1 градус. Днем столбики термометра покажут минус 4 — плюс 3 градуса.
По информации синоптиков, начиная с воскресенья вновь повеет теплом с Атлантики. Согласно предварительному прогнозу, теплая погода сохранится в Беларуси в первой половине следующей рабочей недели. Под преобладающим влиянием атмосферных фронтов, в осадках начнет преобладать дождь и лишь по северо-востоку страны еще возможен мокрый снег. Ночные минимумы будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений, а дневные максимумы перейдут на сторону положительных значений и будут находиться в пределах от плюс 1−3 градусов до плюс 8−9 градусов. В отдельных районах страны ожидаются слабые гололедные явления. При поступлении теплого и влажного воздуха местами по стране будут сгущаться непродолжительные туманы.
В воскресенье, 17 декабря, временами прогнозируются осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). В отдельных районах сгустится слабый туман. Ночью и утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет в пределах от минус 5 градусов по востоку до плюс 3 градусов по западу, а днем — от 0 до плюс 7 градусов.
В понедельник, 18 декабря, на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, по северо-востоку с мокрым снегом). В отдельных районах слабый туман. Ночью и утром местами образуется слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью температура достигнет минус 2 — плюс 5 градусов, а днем — плюс 1−8 градусов.
Во вторник, 19 декабря, на большей части территории страны ожидаются осадки (дождь, по северо-востоку возможен мокрый снег). В отдельных районах слабый туман. В ночные и утренние часы местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью синоптики обещают минус 2 — плюс 5 градусов, а по северо-востоку при прояснениях — минус 3 −5 градусов. Днем будет плюс 3−9 градусов.
В среду, 20 декабря, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами сгустится слабый туман. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Ночью прогнозируется 0 — плюс 6 градусов, а днем — плюс 2−9 градуса.