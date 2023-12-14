18:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Успеть до Нового года: где будут работать елочные базары в Крыму
В Крыму начнет работать 179 елочных базаров.
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До Нового года остались считанные недели, поэтому во всех городах Крыма начинают свою работу елочные базары. Об этом рассказали в пресс-службе правительства республики.
Так, на полуострове в декабре откроется 179 официальных точек по продаже новогодних красавиц. Купить праздничное деревце можно будет вплоть до 31 декабря, включая и сам праздничный день.
— В Симферополе для продажи новогодних елей определены 22 площадки, в Ялте — девять, в Евпатории — 34, — рассказали в пресс-службе крымского парламента.
Кроме центральных районов, базары заработают и в сельских поселениях Крыма. Их откроется порядка 40. В Красногвардейском районе будет 16, в Симферопольском районе — 21, в Бахчисарайском районе — пять.
Раньше всех базары заработали в Симферополе. Точки с праздничными деревьями открылись еще 1 декабря. А с 9 декабря красивые ели начали покупать и в Джанкое, с 11 декабря — в Евпатории.
В ближайшее время елочные базары также откроются в Ялте, Саках и Керчи — 15 декабря, а на следующий день к ним присоединится Армянск. В Алуште и Судаке пушистые красавицы появятся чуть позже, к 18 декабря. Позже всего елочные базары появятся в Феодосии и Красноперекопске: в эти города деревья попадут только 20 декабря.
По словам продавцов новогодних красавиц, в этом году в Крыму продают деревья из Бурятии. Один метр стоит от тысячи рублей. Цена не сильно отличается от прошлогодней.
С полным списком адресов и времени работы елочных базаров на полуострове можно ознакомиться на сайте правительства.