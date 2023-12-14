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16:00 (мск), источник: Don24.ru

Вдвоем теплее: на Дону гусыня согрела замерзшего щенка

Ростовская область, 14 декабря 2023. DON24.RU. На Дону гусыня согрела замерзшего щенка. Кадры животных были опубликованы в ростовском паблике.

Источник: Don24.ru

«Умный гусь, инстинкт самосохранения сработал. Вдвоем теплее», «Людям пора научится любви в животном мире!», «Вот как? Нам надо у них поучиться доброте», «Больше человеческого, чем в людях», «Людям действительно есть чему поучиться у животных», «Как мило», — написали в комментариях.

За несколько часов запись набрала более 4600 лайков и около 700 репостов.

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