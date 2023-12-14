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16:10 (мск), источник: Фонтанка

Фото: на пути к границе с Финляндией заметили путников из дальних стран на велосипедах

После открытия двух пунктов пропуска на границе России и Финляндии активизировались желающие пересечь границу.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Очевидцы в четверг, 14 декабря, засняли путешественников, которые направлялись на велосипедах в сторону финской границы. Снимки и фотографии появились в группе «Выборг ВКонтакте».

Судя по кадрам, утепленные путники на велосипедах направлялись среди снегов в сторону границы. Недавно финские СМИ сообщили, что на пограничный пункт «Ниирала» («Вяртсиля») в Карелии уже прибыли более десятка просителей убежища. Это мужчины и женщины на велосипедах.

«Фонтанка» писала, что финские власти перед открытием границы прямо сказали, что если ситуация с беженцами повторится, то МАПП закроют вновь.

Финляндия не предоставила убежище ни одному из 958 мигрантов, которые приехали из России. Но они продолжают прибывать, некоторые стараются транзитом попасть дальше в Европу — в Германию, Швецию и другие, более лояльные к их ситуации страны.

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