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16:45 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе задержан водитель БМВ Х5, который нарушил ПДД 150 раз

Водитель задержан на 1 км автодороги Уфа — Оренбург в рамках операции «Должник».

В столице Башкирии задержан водитель БМВ Х5, который нарушил ПДД 150 раз. Его остановили на 1 км автодороги Уфа — Оренбург в рамках операции «Должник».

Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, 29-летний уфимец имел 9 активных штрафов и около 40 тысяч долгов по другим административным правонарушениям. Сотрудники УФССП составили процессуальных документы. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

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