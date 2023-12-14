16:45 (мск), источник: АиФ Уфа
В Уфе задержан водитель БМВ Х5, который нарушил ПДД 150 раз
Водитель задержан на 1 км автодороги Уфа — Оренбург в рамках операции «Должник».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В столице Башкирии задержан водитель БМВ Х5, который нарушил ПДД 150 раз. Его остановили на 1 км автодороги Уфа — Оренбург в рамках операции «Должник».
Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, 29-летний уфимец имел 9 активных штрафов и около 40 тысяч долгов по другим административным правонарушениям. Сотрудники УФССП составили процессуальных документы. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.