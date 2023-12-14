17:18 (мск), источник: Комсомольская правда
Врачи СПбГУ пересадили 11-летнему мальчику палец его мамы
Прежняя операция вызвала осложнения у ребенка.
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Врачи в Петербурге выполнили сложную операцию 11-летнему мальчику. Ребенку пересадили донорский палец от его матери. Мальчик болен острым лимфобластным лейкозом. В три года ему пересадили костный мозг от мамы. Но это вызвало осложнения. Пальцы рук срослись и оказались в согнутом и малоподвижном состоянии. Операцию ребенку провели врачи Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ.
— Чаще всего в таких случаях выполняется сложная микрохирургическая операция — пересадка пальца со стопы пациента на его кисть. Однако из-за последствий вторичной склеродермии, поразившей пальцы стопы мальчика, такой вариант лечения был невозможен. Хирурги пересадили ребенку часть второго пальца со стопы донора — мамы пациента, — сообщили в пресс-службе СПбГУ.
Врачи пока не дают никаких прогнозов. А пересаженный палец, на данный момент, является единственным с сохранной ногтевой пластиной. Специалисты рассчитывают, что это даст максимальный эффект для возможностей мальчика.