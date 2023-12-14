16:45 (мск), источник: Комсомольская правда
25 призывников из Ростовской области пополнили Президентский полк
В Ростовской области отобрали новобранцев в Президентский полк Московского Кремля.
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Из Ростовской области в Президентский полк комендатуры Московского Кремля отправили 25 призывников. Об этом в декабре 2023 года сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.
По словам чиновника, к месту почетной службы отправятся жители Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Волгодонска, Каменска-Шахтинского, города Миллерово, Таганрога, Шахт, Аксайского, Белокалитвинского, Красносулинского и Константиновского районов.
Обычно в Президентский полк отбирают по 30 человек, 15 — весной и 15 — осенью. Сейчас выбрали в два раза больше. Это связано с тем, что наши призывники отлично себя зарекомендовали. Уверен, нынешние новобранцы продолжат традицию, и внесут вклад в авторитет своего региона.
Напомним, призывников направляют в Президентский полк с 2005 года. Все кандидаты проходят профессиональное и психологическое тестирование, а также углубленное медобследование.
Особое внимание уделяется внешнему облику молодых людей. Основные требования — пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см.