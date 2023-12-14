Московский шеф-повар после слов Путина назвал лучшие блюда из 10 яиц

Отвечая на вопрос о повышении цен на яйца Владимир Путин заявил, что раньше мог позавтракать десятком яиц. Шеф-повар Сергей Волконенков предложил три рецепта с добавлением яиц.
«Так, для салата “Мимоза” потребуется от четырех яиц. Сначала запекаем картофель и морковь, отвариваем яйца, добавляем немного лука шалот, лосось горячего копчения, — все мелко нарезаем, добавляем майонез, выкладываем слоями яичный белок, верхний слой из желтка декорируем красной икрой и укропом», — начал шеф-повар.
Он также предложил готовить глазунью с овощами и куриным филе — в них требуется как желток, так и белок нескольких яиц.
«Данное блюдо я всегда готовлю с добавлением куриного филе, пассированных овощей. Например, томатов, лука и болгарского перца. Сначала обжариваем овощи и курицу, добавляем сверху яйца, доводим до готовности, чтобы желток оставался нежным, сверху посыпаем щедрым количеством пармезана и съедаем с хлебом», — посоветовал Сергей Волконенков.
А в качестве десерта с высоким содержанием яиц он посоветовал приготовить шарлотку.
«Яйца сводим с сахаром, добавляем немного молока и муки, чтобы образовалось жидкое тесто. Нарезанные яблоки сверху поливаем тестом и запекаем. После выпекания переворачиваем пирог, сверху посыпаем корицей и сахарной пудрой», — заключил шеф-повар.