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18:44 (мск), источник: Газета.Ру

Московский шеф-повар после слов Путина назвал лучшие блюда из 10 яиц

Из 10 яиц можно приготовить три блюда: омлет с курицей и овощами, салат «Мимоза» с лососем горячего копчения и яблочную шарлотку. Об этом «Газете.Ru» после пресс-конференции Владимира Путина рассказал шеф-повар ресторана «Воронеж» Сергей Волконенков.

Источник: Freepik

Отвечая на вопрос о повышении цен на яйца Владимир Путин заявил, что раньше мог позавтракать десятком яиц. Шеф-повар Сергей Волконенков предложил три рецепта с добавлением яиц.

«Так, для салата “Мимоза” потребуется от четырех яиц. Сначала запекаем картофель и морковь, отвариваем яйца, добавляем немного лука шалот, лосось горячего копчения, — все мелко нарезаем, добавляем майонез, выкладываем слоями яичный белок, верхний слой из желтка декорируем красной икрой и укропом», — начал шеф-повар.

Он также предложил готовить глазунью с овощами и куриным филе — в них требуется как желток, так и белок нескольких яиц.

«Данное блюдо я всегда готовлю с добавлением куриного филе, пассированных овощей. Например, томатов, лука и болгарского перца. Сначала обжариваем овощи и курицу, добавляем сверху яйца, доводим до готовности, чтобы желток оставался нежным, сверху посыпаем щедрым количеством пармезана и съедаем с хлебом», — посоветовал Сергей Волконенков.

А в качестве десерта с высоким содержанием яиц он посоветовал приготовить шарлотку.

«Яйца сводим с сахаром, добавляем немного молока и муки, чтобы образовалось жидкое тесто. Нарезанные яблоки сверху поливаем тестом и запекаем. После выпекания переворачиваем пирог, сверху посыпаем корицей и сахарной пудрой», — заключил шеф-повар.

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