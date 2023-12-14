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19:13 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Морозы до −36 будут в ряде регионов 15 декабря

АСТАНА, 14 дек — Sputnik. На большую часть республики будет оказывать влияние холодный Северо-западный антициклон — с ним сохраняется морозная погода без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 29% 777 мм рт. ст. +8°
Источник: Sputnik.kz

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе страны будет снег, на юге, юго-востоке — низовая метель.

Погода в регионах

На юге, востоке Атырауской, на востоке Мангистауской областей ожидается пыльная буря, на юге, в горных районах Жамбылской области — туман.

Ночью на севере, в горных районах в Алматинской, Жамбылской областях сохраняется очень сильный мороз 33−38°С, в центре, горных районах области Жетісу — 31−36°С.

На горных перевалах Туркестанской, северо-востоке Жамбылской областей — временами очень сильный ветер 30 м/с и более.

Погода в мегаполисах

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 19−21, днем 10−12 градусов мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью сильный мороз 18−20 градусов, днем 6−8 градусов мороза.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8−13, порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 3−5 градусов мороза.

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