Морозы до −36 будут в ряде регионов 15 декабря

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе страны будет снег, на юге, юго-востоке — низовая метель.
На юге, востоке Атырауской, на востоке Мангистауской областей ожидается пыльная буря, на юге, в горных районах Жамбылской области — туман.
Ночью на севере, в горных районах в Алматинской, Жамбылской областях сохраняется очень сильный мороз 33−38°С, в центре, горных районах области Жетісу — 31−36°С.
На горных перевалах Туркестанской, северо-востоке Жамбылской областей — временами очень сильный ветер 30 м/с и более.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 19−21, днем 10−12 градусов мороза.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью сильный мороз 18−20 градусов, днем 6−8 градусов мороза.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8−13, порывы 15−20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 3−5 градусов мороза.