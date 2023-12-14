17:10 (мск), источник: АиФ Омск
Чем известна омская журналистка Елена Беляева, задавшая вопрос Путину?
Корреспондент ГТРК «Иртыш» участвовала в прямой линии с президентом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сегодня, 14 декабря, состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. На неё лично поехали несколько омских журналистов — из «Вечернего Омска», с ГТРК «Иртыш» и «12 канала».Одному из них удалось задать главе государства вопрос. Елена Беляева, представляющая «ВЕСТИ ОМСК», спросила у президента о состоянии трассы до Новосибирска и о строительстве нового аэропорта в Омской области. Елене Беляевой 25 лет, она закончила ОмГУ имени Достоевского. Сейчас девушка работает корреспондентом в «ВЕСТИ ОМСК» телеканала ГТРК «Иртыш» — снимает сюжеты на актуальные для региона темы и не боится появляться в кадре. Раньше журналистка трудилась на «Первом городском» телеканале, где её главной особенностью так же были стендапы. Кроме того, Елена снимала совместно с RT Russia документальный фильм для цикла «Русь» — в нём жители нашей страны рассказывают о своём опыте общения с загробным миром. Сюжет называется «Загробный мир на проводе, общаемся с умершими, что случилось с группой Дятлова?».