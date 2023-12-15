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08:20 (мск), источник: ИА Башинформ

Радий Хабиров поделился фото лучших домов, дворов и подъездов

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился с читателями своего блога фотографиями лучших в республике домов, дворов и подъездов, которые выбрали по итогам 2023 года. Это победители республиканского конкурса, который министерство ЖКХ проводит ежегодно.

6
фотографий
6
фотографий

Всего в конкурсе три номинации — «Лучший многоквартирный дом», «Лучшая придомовая территория», «Лучший подъезд». Отдельно оценивают участников из городских округов, городских поселений, сельских поселений и Уфы.

"Конкуренция традиционно высокая. Всего в этом году поступило 217 заявок от желающих участвовать. 173 из них допустили до конкурса, их оценивала специальная комиссия, — отметил Глава региона. — Между победителями и призерами распределили 16 млн рублей. В зависимости от номинаций обладатели первого места получили от 375 до 750 тыс. рублей, занявшие второе место — от 225 до 525 тыс. рублей, третье — от 75 до 375 тыс. рублей. Эти средства собственники смогут направить на содержание своих домов и дворов, их благоустройство. Например — заменить окна, двери, скамейки, отремонтировать фасад или установить видеонаблюдение.

Поздравляю победителей и благодарю всех за участие! Главная цель конкурса — объединить людей, мотивировать их на позитивные изменения в жизни своего дома, двора, своих близких и соседей. У нас это неплохо получается".

Ранее «Башинформ» писал, что все 206 «Башкирских двориков», которые планировали благоустроить в 2023 году, сданы в эксплуатацию.

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