Радий Хабиров поделился фото лучших домов, дворов и подъездов

Всего в конкурсе три номинации — «Лучший многоквартирный дом», «Лучшая придомовая территория», «Лучший подъезд». Отдельно оценивают участников из городских округов, городских поселений, сельских поселений и Уфы.
"Конкуренция традиционно высокая. Всего в этом году поступило 217 заявок от желающих участвовать. 173 из них допустили до конкурса, их оценивала специальная комиссия, — отметил Глава региона. — Между победителями и призерами распределили 16 млн рублей. В зависимости от номинаций обладатели первого места получили от 375 до 750 тыс. рублей, занявшие второе место — от 225 до 525 тыс. рублей, третье — от 75 до 375 тыс. рублей. Эти средства собственники смогут направить на содержание своих домов и дворов, их благоустройство. Например — заменить окна, двери, скамейки, отремонтировать фасад или установить видеонаблюдение.
Поздравляю победителей и благодарю всех за участие! Главная цель конкурса — объединить людей, мотивировать их на позитивные изменения в жизни своего дома, двора, своих близких и соседей. У нас это неплохо получается".
Ранее «Башинформ» писал, что все 206 «Башкирских двориков», которые планировали благоустроить в 2023 году, сданы в эксплуатацию.