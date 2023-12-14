Норма веса и роста для мужчин и женщин: какими должны быть идеальные показатели

Что означает соотношение роста и веса
Соотношение роста и веса позволяет определить, имеет ли человек здоровый вес. Индекс массы тела (ИМТ) — это способ оценить примерное количество лишнего веса у конкретного человека.
Что можно узнать с помощью такого показателя, как ИМТ, объясняет автор медицинских публикаций Эрика Чирино. Высокий ИМТ — признак слишком большого количества жира в организме, а низкий ИМТ говорит о слишком малом проценте жира в организме. Чем выше ИМТ человека, тем больше у него шансов на развитие ряда заболеваний, среди которых:
- заболевания сердечно-сосудистой системы и печени; повышенное артериальное давление (гипертония);
- остеоартрит, сахарный диабет и желчнокаменная болезнь;
- инсульт (нарушение мозгового кровообращения);
- некоторые виды онкологических заболеваний, включая рак молочной железы, толстой кишки и почек.
Очень низкий ИМТ также может вызвать проблемы со здоровьем, включая потерю костной массы, снижение функции иммунной системы и анемию.
ИМТ дает общее представление о количестве лишнего веса, но не раскрывает структуру массы тела. То есть не дает информации о количестве жировой ткани и мышц, их соотношения. Хотя ИМТ полезен при обследовании детей и взрослых на наличие проблем с массой тела, у него есть свои недостатки. ИМТ переоценивает количество жировой ткани в организме у спортсменов и других людей с большой мышечной массой.
Есть риск и недооценить количество жировой ткани в организме пожилых и малоактивных людей, которые потеряли мышечную массу. Их показатели находятся в норме за счет того, что жир легче, чем мышечная ткань, но для здоровья это так же плохо, как и высокий ИМТ, объясняет автор статей о здоровье Кэтрин Кам.
Для здоровья имеет значение не только масса тела, а и объемы. Это связано с тем, что накопление жира в области живота (абдоминальный, висцеральный жир) связано с высоким риском заболеваний. Жировые отложения в брюшной полости создают давление на внутренние органы и препятствуют их нормальной работе. Объем талии до 88 см считается нормой для женщин, а для мужчин рекомендовано не более 101 см. В 2008 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала максимальное соотношение талии к бедрам 0,90 для мужчин и 0,85 для женщин. Коэффициенты 1,0 и 0,90 соответственно подвергают мужчин и женщин высокому риску возникновения проблем со здоровьем.
Нормы и соотношение у мужчин
Сколько должен весить человек? Оптимальный вес отличается в зависимости от роста человека, его пола и возраста. Какой вес считается нормальным при определенном росте, можно узнать с помощью индекса массы тела. ИМТ рассчитывают путем деления веса человека на квадрат его роста. Это легко сделать с помощью калькулятора от NIH.
Взрослые в возрасте 20 лет и старше могут интерпретировать свой ИМТ на основе следующих стандартных категорий статуса веса. Они одинаковы для мужчин и женщин всех возрастов и типов телосложения, пишет Эрика Чирино:
- менее 18,5 — недостаточный вес;
- 18,5−24,9 — нормальный вес;
- 25−29,9 — избыточный вес;
- 30 и выше — ожирение.
Какие нормы роста и веса у мужчин? Рассчитать норму можно по формуле: (рост в см—100)x1,15. Таким образом, при росте 175 см оптимальный вес для мужчины составляет: (175—100)x1,15=86,25 кг. При росте 185 см нормальный вес — 97, 75 кг.
Однако это лишь приблизительные значения, рамка нормы может меняться в зависимости от возраста, состояния здоровья, региона происхождения, образа жизни. Спортсмен, например, может весить больше, чем не спортсмен того же роста, но находиться в гораздо лучшей физической форме. Это потому, что мышцы плотнее жира, что способствует увеличению веса.
Средний американец в возрасте 20 лет и старше весит 89,7 кг. При этом средняя окружность талии составляет 102 см, а средний рост — чуть более 175 см. Есть небольшие различия веса в зависимости от возраста, пишет автор статей о здоровье Джеймс Роланд:
- 20−39 лет — 89, 3 кг;
- 40−59 лет — 91, 1 кг;
- 60+ — 88,3 кг.
Средний вес людей в США и Северной Америке в целом выше, чем в любом другом регионе мира.
В 2012 году BMC Public Health сообщила о следующих средних показателях веса по регионам. Средние значения были рассчитаны с использованием данных за 2005 год и основаны на объединенной статистике для мужчин и женщин:
- Северная Америка — 80,6 кг;
- Океания, включая Австралию — 74 кг;
- Европа — 70,8 кг;
- Латинская Америка/Карибский бассейн — 67,9 кг;
- Африка — 60,6 кг;
- Азия — 57,6 кг.
Средний мировой вес взрослого человека составляет 62 кг. Однако ориентироваться на средние показатели по миру не стоит. Важно учитывать индивидуальные данные и рассчитывать норму веса для конкретного человека.
Нормы и соотношение роста и веса у женщин
Женщины склонны накапливать больше жира, чем мужчины. Поэтому формула расчета оптимального веса для женщин отличается от мужской.
Какие нормы соотношения роста и веса у женщин? Нормы можно рассчитать по формуле (рост в см—110)x1,15. Таким образом, для женщины с ростом 165 см оптимальным будет вес 63,25 кг. При росте 170 см — 69 кг, а при 180 см — 80,5 кг.
Эта формула актуальна для взрослых женщин, которые еще не вошли в менопаузу. У пожилых женщин, как правило, меньше мышечной массы и больше жира в средней части тела, чем у молодых женщин. Это связано с возрастными изменениями уровня гормонов, замедлением физической активности и изменением длины туловища из-за остеопороза, объясняет диетолог Джиллиан Кубала.
Как пишет PubMed, исследование 2016 года, в котором приняли участие 1329 женщин в постменопаузе, показало, что пороговый показатель ИМТ, равный 30, не точный показатель ожирения в этой группе населения. Исследователи отметили, что ИМТ может не указывать на ожирение у многих женщин в постменопаузе, у которых ожирение действительно имеется.
Во время беременности, когда женщина набирает вес, рекомендуется ориентироваться на ИМТ, который был до беременности. Издание Healthline пишет, какой диапазон набора веса за весь срок беременности считается нормальным в зависимости от индекса массы тела:
- менее 18,5 — 12,5−18 кг;
- 18,5 — 24,9 — 11,5−16 кг;
- 25 — 29,9 — 7−11,5 кг;
- 30 и выше — 5−9 кг.
Тем не менее важно помнить, что нужно ориентироваться на индивидуальные показатели. Важно учесть рост, состояние здоровья, образ жизни и объемы тела.
Соотношение роста веса позволяет понять, есть ли у человека лишний вес. Для мужчин и женщин основным показателем здорового веса служит индекс массы тела. Если он находится в диапазоне от 18,5 до 24, 9, то вес в порядке. Однако важно учитывать также рост, возраст, соотношение жировой и мышечной ткани.
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