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17:14 (мск), источник: Комсомольская правда

После вопроса Путину пришлось вызывать скорую: мама военнослужащей Юлии Березы рассказала о своей дочери и прямой линии президента

Мама сержанта Юлии Березы: «Дочка после разговора с Путиным вызвала мне скорую».

Военнослужащая Юлия Береза из Самарской области задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии, которая прошла 14 декабря 2023 года. Старший сержант поинтересовалась о возможности получения льгот для добровольцев СВО и их семей. Путин назвал проблему подписания контрактов острой.

Юлия уехала на СВО из Самарской области. В небольшом селе Рысайкино в Похвистневском районе живет ее мама Татьяна. Корреспондент «КП-Самара» поговорила с матерью военнослужащей о ее дочери, а также о том, как женщина отреагировала на разговор Юли и президента.

— Юля всегда была за меня горой. Я долгое время не знала, что дочка пошла на СВО. Мне об этом рассказали только в сентябре 2023 года. Я горжусь своей девочкой. Она всегда такой была, даже в детстве росла по принципу «а кто, если не я?».

рассказывает Татьяна

Женщине 75 лет. У нее проблемы со здоровьем. Дочка пошла добровольцем на спецоперацию в том числе для того, чтобы помочь маме. Каждый день Юля звонит домой.

— Юленька мне без конца звонит. Здоровьем я не отличаюсь, но она меня постоянно поддерживает. Даже сегодня Юля подняла вопрос о моем здоровье — у меня давление подскочило, я сыну сказала, а тот дочке передал. Не знаю, как она мне оттуда потом вызвала скорую помощь.

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