После вопроса Путину пришлось вызывать скорую: мама военнослужащей Юлии Березы рассказала о своей дочери и прямой линии президента

Военнослужащая Юлия Береза из Самарской области задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии, которая прошла 14 декабря 2023 года. Старший сержант поинтересовалась о возможности получения льгот для добровольцев СВО и их семей. Путин назвал проблему подписания контрактов острой.
Юлия уехала на СВО из Самарской области. В небольшом селе Рысайкино в Похвистневском районе живет ее мама Татьяна. Корреспондент «КП-Самара» поговорила с матерью военнослужащей о ее дочери, а также о том, как женщина отреагировала на разговор Юли и президента.
Женщине 75 лет. У нее проблемы со здоровьем. Дочка пошла добровольцем на спецоперацию в том числе для того, чтобы помочь маме. Каждый день Юля звонит домой.
— Юленька мне без конца звонит. Здоровьем я не отличаюсь, но она меня постоянно поддерживает. Даже сегодня Юля подняла вопрос о моем здоровье — у меня давление подскочило, я сыну сказала, а тот дочке передал. Не знаю, как она мне оттуда потом вызвала скорую помощь.