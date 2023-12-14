17:37 (мск), источник: ТАСС
Швеция изучит вопрос аренды тюрем в других странах
Целью такого проекта является разгрузка домашней системы исполнения наказаний, заявил министр юстиции Гуннар Стрёммер.
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СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Швеции намерено арендовать места для приговоренных к лишению свободы в тюрьмах других стран. Специальная комиссия должна представить в следующем году предложения, какие страны могут быть актуальны в качестве «принимающей стороны» и какие категории заключенных могут быть охвачены этим нововведением, сообщил на пресс-конференции министр юстиции Гуннар Стрёммер.
Он объяснил, что аренда тюремных мест за рубежом поможет решить проблему их дефицита в Швеции. «Целью является разгрузка домашней системы исполнения наказаний», — сказал он.
Специальная комиссия должна будет также выяснить, потребуются ли для практической реализации этой инициативы какие-либо изменения в законодательстве.
Аренда тюремных мест за рубежом уже практиковалась Данией и Норвегией. Первая заключила два года назад соответствующее соглашение с Косовом, а вторая в 2015—2018 годах отправляла своих заключенных в Нидерланды.