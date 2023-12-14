17:43 (мск), источник: АиФ Волгоград
Что категорически запрещено в Аввакумов день, 15 декабря?
Наши предки в этот день, если их одолевала бессонница, ходили к знахарям или сами читали молитву святому.
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— Православная церковь чтит 15 декабря память пророка Аввакума, который жил и пророчествовал примерно в 650-м году до Рождества Христова, — рассказывает собеседник vlg.aif.ru Светлана Снежина. — Его называют восьмым из так называемых малых пророков, упоминаемых в Ветхом завете. Он предрек такие важные вехи становления христианства, как разрушение Иерусалимского храма, падение Вавилона и возвращение пленных на родину.
В народе же его считают покровителем детей — в этот день матери старались не отпускать их далеко от себя, так как нечисть все усиливала свое присутствие на земном плане и 15 декабря существовала реальная опасность того, что дитятко станет жертвой нечисти — если и не украдут, то серьезно напугают.
Особенно опасно это было для не крещенных по какой-то причине детей. И для детей тех, кто занимался какими-то неблаговидными делами типа ростовщичества, воровства или обмана других людей. За грехи родителей нередко несут наказание дети…
В этот день категорически запрещалось повышать голос на детей — они могли серьезно заболеть из-за этого. А также от греха подальше их старались в Аввакумов день не отпускать от себя далеко, начиная день с посещения храма и молитвы святому о защите детей от болезней, несчастий, злых духов и недобрых людей, а также о том, чтобы были счастливы и разумны.
Если было необходимо, то несли и вели в этот день деток к знахарям — чтобы те либо травок каких посоветовали, либо обряд специальный совершили. Особенно, если у детей были такие проблемы, как заикание, тугоухость и проч.
Сами взрослые тоже ходили в Аввакумов день к знахарям или сами читали молитву святому, если их одолевала бессонница — пророк считается одним из главных помощников в борьбе с этой проблемой. И сегодня многие священники советуют молиться святому Аввакуму о крепком сне, если кто из прихожан жалуется на бессонницу.
Кроме всего прочего, день этот был хорош для того, чтобы очистить дом от негатива. Для этого нужно было перебрать все вещи, выбросить ненужное, раздать ставшее малым, вычистить и вымести всю скопившуюся пыль по всем углам и за печкой, а также окропить все углы святой водой.
Женщины в Аввакумов день занимались рукоделием — можно было прясть, вязать, шить, но нежелательно было заниматься ремонтом одежды, то есть латать дыры на вещах и ставить латки на них. Особенно если происходило это на растущей Луне, как в этом году — считалось, что после этого все латки отлетят, а штопка расползется. По этой же причине не рекомендовалось заниматься и другими ремонтными работами — для этого были отведены другие дни.
Нельзя было в этот день ничего поднимать с земли, особенно, если вы нашли деньги или какой-то предмет на перекрестке. Вместе с ними можно было получить целый букет проблем и бедствий.
Не рекомендовали наши предки в Аввакумов день ничего делать с волосами — ни стричь их, ни мыть было нельзя, чтобы не заболеть.
Никаких новых дел тоже лучше было не начинать, и в дальнюю дорогу не отправляться.
Аввакумов день полагалось проводить в тихом семейном кругу, не приглашая гостей и не устраивая шумные посиделки. Продолжался Рождественский пост — готовили вкусные постные пироги, угощая ими своих домашних. Обязательным блюдом в этот день считалась похлебка, которую хозяйки готовили из различных овощей. Это легкий овощной суп, в котором обычно преобладал один какой-то овощ. В зависимости от этого она могла быть луковой, картофельной, чечевичной, брюквенной или, к примеру, репяной. Туда обязательно добавляли немного чеснока и любимых специй для вкуса.
Готовили такой суп не долее 20−30 минут, и кушать его надо было исключительно горячим — иначе он становился невкусным. Некоторые хозяйки овощи в похлебке толкли в кашицу и получался такой праобраз ставших нынче очень популярными крем-супов.
Приметы дня: