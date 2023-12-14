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Итоги года с президентом
18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 14 декабря

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Итоги года с Владимиром Путиным. Главные заявления
Президент назвал главной задачей обеспечение суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан России.

В Финляндии вновь задумались о закрытии всех КПП на границе с РФ
По данным пограничников на полдень четверга, в Финляндию прибыло около 30 беженцев через два открытых пункта пропуска.

Зеленский допустил, что саммит ЕС может кончиться плохо для Украины
Глава государства отметил, что к началу саммита решение о начале переговоров с Киевом принять не удалось.

Путин объяснил ситуацию с ценами на яйца в стране
Ситуация с ростом цен на яйца связана со сбоем в работе правительства.

Регионы предупредили о приближении волны инфекций из Москвы
Наибольший рост заболеваемости в регионах придётся на период с середины января по февраль и, возможно, начало марта.

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