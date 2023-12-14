17:51 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Как понять, что заболел корью? Основные симптомы
В этом году корь напомнила о себе в европейских странах. С начала 2023-го уже больше 20 тысяч заболевших, тогда как за весь 2022-й — всего 938.
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В Беларуси этот вирус тоже активизировался. Разбираемся, кто в зоне риска, какие симптомы у болезни и чем она опасна.
Только за прошедший ноябрь в Беларуси зарегистрировано 90 случаев кори, тогда как всего с начала года — 140. Чаще всего среди подхвативших этот вирус оказываются дети, нередко — до года. Среди взрослых пик больных приходится на 20−49-летних.
Корь — острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Возбудитель кори — РНК-содержащий вирус, который обладает высокой летучестью и сохраняет активность в воздухе или на поверхностях до двух часов. Больной человек заразен за 2−4 дня до появления сыпи и до 3−5 дней после. Передается корь даже на расстоянии 5−8 метров от источника инфекции.
Попав в дыхательные пути, вирус проникает в лимфатические узлы и накапливается там в лимфоидной ткани в течение инкубационного периода — от 7 до 21 суток. Больного начинает лихорадить, появляется кашель, конъюнктивит, иногда диарея. На следующий день может начаться шелушение на слизистых оболочках щек — как правило, напротив первых коренных зубов. Оно проявляется мелкими беловатыми пятнами, похожими на манную крупу.
Самый яркий симптом кори — сыпь — видна уже на 3−4 день. Появляются пятна постепенно: в первые сутки на лице и шее, на вторые — опускается на туловище, в третьи — на руки и ноги. Проходит сыпь в том же порядке, оставляя после себя бурые отметины, которые быстро исчезают. Кстати, по особенностям сыпи можно предугадать, ждать ли осложнений. Определенно да, если она либо очень обильная, либо вообще отсутствует. Ведь в формировании таких пятен участвуют иммунные механизмы, за счет которых после происходит и выздоровление. Поэтому корь протекает тяжело у иммунодепрессивных пациентов. В группе риска также беременные, дети с гипотрофией, недостатком витамина А, получающие химиотерапию, глюкокортикостероиды, реципиенты органов и стволовых клеток, пациенты с тяжелой хронической патологией.
Самые частые осложнения кори — синуситы и отиты, а самое опасное — вирусная пневмония. Она развивается только у пациентов с выраженной иммунодепрессией и протекает всегда крайне тяжело.
Методов специфического лечения кори нет, но заболевание можно предотвратить, сделав вакцинацию. Достаточно двух доз. После введения первой более чем у 95% привитых формируется долговременная иммунная защита, после второй эффективность достигает практически 100%. В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок детей планово прививают в 12 месяцев и 6 лет. У непривитых и не переболевших корью пациентов любого возраста иммунизация проводится в случае контакта с инфицированным.
Кстати, среди уже заболевших корью белорусов 74% оказались не привиты либо не имели сведений о вакцинации в анамнезе. Что касается детей, практически 90% маленьких пациентов не были вакцинированы. Они либо не достигли необходимого для этого возраста, либо их родители оказались против прививок.
Корь — острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем.
Елена ИВАШКО, газета «7 дней».