17:52 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгограде 15 декабря электричества не будет в пяти районах
Публикуем, где в Волгограде отключат свет 15 декабря 2023.
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В Волгограде не прекращаются профилактические и ремонтные работы на электрооборудования. Из-за этого в домах горожан приходится отключать электричество. В пятницу электроснабжения временно не будет в пяти районах — Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Советском и Кировском. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в компании «Россети Юг — Волгоград». Публикуем, где в Волгограде отключат свет 15 декабря 2023 года.
В Тракторозаводском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 16.00 возникнут по адресам: ул. Новая, 32, 38, 44, 48−54, ул. Бакунина, 1, 5, 11, 17, ул. Могилевича, 60−68, 55−73, ул. Базовая, 1, 3, 2−8, ул. Саратовская, 1−11, 11а, 2−18, 18а, ул. Янтарная, 66−84, 67−83, пер. Красина, 3−25, 4−32, ул. Баумана, 57−75, 66−84, ул. Водопадная, 1−11, 2−20, ул. Муромская, 1−21, 2−14, 4б, 21а, ул. Боткина, 68, 70, 88, ул. Метростроевская, 54, 60−78, 43а, 45, 57, ул. Котельникова, 28−54, 53−71, 53а, ул. Луговского, 56а, ул. Ясная, 6−44, 7−55, 21, 23а, 25, 28а, 28б, ул. Лазурная, 16−24, 24/1, 24/2, ул. Мечетинская, 3, 14а-24а, пер. Ногина, 5, 6, 11, 12, ул. Могилева, 48−58а, 43−53, пер. Памирский, 6, ул. Щепкина, 10−54, 11−55.
В Краснооктябрьском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Репина, 66, 68, 70, ул. Чесменскую, 2−28, 32, ул. Кошевого, 1−29, 2−30, ул. Громовой, 1−27, 2−20, ул. Связистов, 1−17, ул. Туманяна, 2, ул. Правды, 49, ул. Алехина, 43/1−56. В Центральном районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 на ул. Ткачева, 3, 5.
В Советском районе с 9.30 до 16.30 свет отрубят на ул. Тверской, 146, 150а, 154б, 154−169, 159, ул. Рабочей, 103, 107, ул. Адыгейской, 100, 102, 102а, 103, 106, 107, 108а, 111, ул. Красноволжской, 104а, 106, ул. Садовой, 110. В Кировском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Турбинной, 1−11а, 2−10, ул. Быстрова, 1−11, ул. Староладожской, 2а-18, 3−45, 24, 26 ул. Изоляторной, 1−27, 22−24, 34−42, ул. Денисенко, 1а-35а, 2−32, ул. Стрельца, 1а-15, 2а-20, ул. Конноармейской, 91−103, 62−68.