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18:37 (мск), источник: Don24.ru

Поставил на место: ростовский активист «вернул» Ростову статус столицы Юга России

Ростовская область, 14 декабря 2023. DON24.RU. Ростовский активист Дмитрий Зенюк «вернул» статус столицы Юга России Ростову. Информацией он поделился на своей странице в соцсети.

Источник: Reuters

По словам мужчины, жители Краснодара неоднократно указывали в статье Википедии, что их город является столицей Юга России.

«Причину редактирования указал следующую: фразу “столицей Юга России” необходимо удалить, чтобы не тиражировать ошибочное и абсурдное утверждение, противоречащее логике и здравому смыслу. Википедия не должна вводить читателей в заблуждение. Столицей Федерального округа является тот город, в котором располагается Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. Краснодар станет столицей “Юга России” только в случае переноса туда Полпредства», — поделился ростовчанин.

Роскомнадзор указывает, что иностранный владелец ресурса Википедия нарушает закон РФ.

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