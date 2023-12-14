Поставил на место: ростовский активист «вернул» Ростову статус столицы Юга России

По словам мужчины, жители Краснодара неоднократно указывали в статье Википедии, что их город является столицей Юга России.
«Причину редактирования указал следующую: фразу “столицей Юга России” необходимо удалить, чтобы не тиражировать ошибочное и абсурдное утверждение, противоречащее логике и здравому смыслу. Википедия не должна вводить читателей в заблуждение. Столицей Федерального округа является тот город, в котором располагается Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. Краснодар станет столицей “Юга России” только в случае переноса туда Полпредства», — поделился ростовчанин.
Роскомнадзор указывает, что иностранный владелец ресурса Википедия нарушает закон РФ.