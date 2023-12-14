18:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Скончался заслуженный строитель Волгограда Владимир Иващенко
Председатель Совета директоров «Приволжтрансстроя» ушел из жизни 14 декабря.
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В Волгограде 14 декабря скончался заслуженный строитель РФ, почетный профессор Горхоза, председатель Совета директоров «Приволжтрансстроя» Владимир Иващенко. Волгоградцам он запомнится, как строитель музея «Россия — моя история» в пойме Царицы, кафедрального собора Александра Невского и еще сотен зданий.
— Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким заслуженного строителя РФ Владимира Иващенко, который скончался 14 декабря на 67-м году жизни, — рассказали в администрации региона.
Как рассказал сайту volgograd.kp.ru генеральный директор «Приволжтрансстроя» Александр Гаврюченков, в последние годы Владимир Иващенко отошел от дел из-за тяжелой и продолжительной болезни. Он две недели не дожил до 67 лет. Дата прощания и похорон еще неизвестны.
Владимир Иващенко — коренной волгоградец, выпускник Горхоза. Первый опыт получил в студенческом стройотряде, прошел путь от плотника-каменщика и мастера до генерального директора АО «Приволжтрансстрой». Его труд увековечен в сотнях зданий в Волгограде и не только. Одним из любимых «детищ» был храм на площади Павших Борцов. Гордился строитель и реконструкцией ГДЮЦа, которая была очень непростой.
«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Владимира Иващенко.