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18:19 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Река Урыль вышла из русла и разлилась по улицам села в ВКО

Из-за резкого снижения температуры река вышла из русла в районе села Урыль, сообщает Zakon.kz.

Источник: Инфорцентр ВКО

Согласно данным Инфоцентра региона, вода разлилась по улицам населенного пункта, подтопила девять дворовых территорий и хозяйственные постройки, а также попала в подвалы трех частных домов.

«На место незамедлительно выехал аким Катон-Карагайского района Дилдар Каликан. Силами районного ОЧС и местных исполнительных органов посредством мотопомп идёт откачка воды, задействована необходимая техника, заготовлен инертный материал. Для расчистки русла привлечена спецтехника. Работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха в населенном пункте около −30.

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