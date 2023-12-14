18:56 (мск), источник: Клопс.ru
«Ни один перевозчик не даст точные даты»: калининградские частные медклиники — о ситуации на рынке после изменения логистики
Поток пациентов практически не уменьшился.
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На фоне радикальных изменений в логистике и технологиях, вызванных антироссийскими санкциями, в Калининградской области многие процессы стали более сложными. «РБК Калининград» выяснил, как это отразилось на секторе частных медицинских услуг. Пациенты.
Несмотря на то, что часть финансово обеспеченных жителей Калининграда покинула регион осенью 2022 года, поток пациентов практически не уменьшился. Однако клиенты стали более осторожными в расходах, отмечает директор и совладелец клиники «Арс Медика» Олег Гергель.
«Раньше человек приходил к нам и сдавал расширенные анализы, а сейчас сдаёт только минимально необходимые, которые назначает врач. <…> Стараются больше ходить, наверное, в государственные поликлиники, где-то сдавать анализы по полису ОМС. Так что по анализам в последний год наша клиника имеет небольшой ущерб», — объяснил Гергель.
Однако спрос на врачей остаётся высоким. Запись наперёд по-прежнему есть, хотя «где-то, может быть, сократилась очередь ожидания».
Гендиректор клиники репродуктивного здоровья «Геном» и руководитель сети федеральных медицинских центров «Ситидок» Денис Рожнов заявил, что число пациентов по сравнению с 2020 годом выросло почти в два раза.
Самым популярным сегментом у калининградцев после пандемии стала общая медицина: в 2021—2022 годах она интересовала большую часть пациентов. Об этом рассказала гендиректор системы клиник «Эдкар» Мария Хромова.
«Люди действительно нуждались в таком очень большом объёме медицинской помощи. Потом началась вакцинация, что тоже привлекло много внимания и сотрудников, и пациентов, пришедших тоже с различными вопросами и ожиданиями. Так что, можно сказать, что к 2023 году мы полностью восстановили свои потоки», — сообщила она.
По словам Хромовой, «всплеск обращаемости», зафиксированный в 2021—2022 годах, пошёл на убыль. Сейчас растёт число пациентов в частных стоматологических клиниках.
Техника
Большая часть медицинского оборудования в клиниках заграничного производства, что вызывало опасения относительно обслуживания и доступности запчастей. Однако оказалось, что санкции ЕС не распространяются на импорт медицинской техники и лекарств. Тем не менее ввоз этих товаров в Калининградскую область за последний год усложнился. Это обусловлено в первую очередь логистикой и географическим положением российского эксклава.
«То, что по земле мы поставляли за две недели, паромом теперь везём до двух месяцев, плюс-минус неделя. Очень увеличились сроки доставки, и ни один из логистических центров не сможет обещать, что, например, 15 числа тебе точно придёт груз, потому что в последний момент могут возникнуть накладки. <…> Ни один перевозчик или оператор линий не даст нам точные даты, когда [груз] будет в клинике», — рассказал Денис Рожнов.
Техобслуживание, по его словам, европейцы перепоручили. Олег Гергель отметил, что цены на медицинское оборудование выросли в разы, как и его сервисное обслуживание.
«Все поставщики продолжают предоставлять сервисное обслуживание. Понятно, что без обслуживания и фирменных комплектующих техника превращается просто в груду металлолома. Так что пока обслуживание и поддержка идут. Проблем непреодолимых я не вижу», — объяснил Гергель.
Медоборудование из Европы, США и Японии в РФ сейчас может быть доставлено только транспортных посредников, например, Турцию, Дубай, Катар или Бахрейн.
Многие компоненты медицинского оборудования попадают в категорию товаров двойного назначения, импорт которых в Россию запрещён. Например, это рентгеновские трубки, а также датчики газов, необходимые для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Производителям, продолжающим работать в России, приходится убеждать регуляторов в других странах, что эти компоненты будут использоваться согласно заявленному назначению. Учитывая, что обход санкций является уголовным преступлением, а списки запрещённых товаров постоянно изменяются, ответственность для исполнителей высока, а процесс согласования медленный.
«Где-то выбор части оборудования сузился, но дефицита предложений по развитию нет. Частично на рынке осталось оборудование США, полно предложений из Китая. 20−30% оборудования удалось импортозаместить», — рассказал Гергель.
«В России покупаем отечественные дезинфекционные материалы для дезинфекции, одноразовые материалы, шовный материал. Примерно 10−18% у нас приходится на долю российских товаров», — добавила Хромова.
Цены
Глобального подорожания медицинских услуг в следующем году руководители частных клиник не прогнозируют. Они отмечают, что если рост цен и произойдёт, то будет пропорционален увеличению затрат на расходные материалы.
Олег Гергель объяснил, что, например, стоимость игл для вакуумного аспиратора выросла на 5 тысяч за штуку — следовательно, процедура также может подорожать на 5 тысяч. Он пообещал, что цены могут повыситься «максимум 3−5%».
«Если каких-то жёстких колебаний курса валюты либо инфляции не будет, то резких изменений цены не планируется», — добавил Денис Рожнов.
В Калининградской области треть частных клиник добровольно отказалась от проведения абортов.