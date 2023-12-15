05:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Только 50% жителей Иркутской области удовлетворены своей зарплатой
Совсем не удовлетворены еще 8%
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Иркутскстат предложил жителям области оценить свое отношение к работе. Примерно 78 — 84% работающих жителей региона вполне удовлетворены надёжностью режимом работы, выполняемыми обязанностями.
— Около 68 — 73% испытывают профессиональную и моральную удовлетворённость, их вполне устраивает расстояние до работы и условия труда, — говорят аналитики.
По большинству направлений меньше всего вполне удовлетворённых среди молодых работников, а также среди тех, кто получил среднее профессиональное образование. Также сообщается, что женщины в сравнении с мужчинами и заметно чаще бывают довольны режимом работы и расстоянием до рабочего места, условиями труда.