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05:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Только 50% жителей Иркутской области удовлетворены своей зарплатой

Совсем не удовлетворены еще 8%

Источник: Комсомольская правда

Иркутскстат предложил жителям области оценить свое отношение к работе. Примерно 78 — 84% работающих жителей региона вполне удовлетворены надёжностью режимом работы, выполняемыми обязанностями.

— Около 68 — 73% испытывают профессиональную и моральную удовлетворённость, их вполне устраивает расстояние до работы и условия труда, — говорят аналитики.

Также известно, что только половина респондентов удовлетворена своей зарплатой. В то же время совсем не устраивает зарплата только 8% работников.

По большинству направлений меньше всего вполне удовлетворённых среди молодых работников, а также среди тех, кто получил среднее профессиональное образование. Также сообщается, что женщины в сравнении с мужчинами и заметно чаще бывают довольны режимом работы и расстоянием до рабочего места, условиями труда.

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