08:56 (мск), источник: Коммерсантъ
В Соликамске нуждающимся раздают обогреватели
В Соликамске второе за неделю коммунальное ЧП.
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Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин, на сетях теплоснабжения произошло два новых прорыва «Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков. Жителям при необходимости раздают обогреватели» — написал губернатор. Он заверил, что аварийные бригады работают без остановки по устранению прорыва, «будет усиление». По мнению господина Махонина, сейчас необходимо выстроить коммуникацию между ресурсоснабжающей компанией и УК, обслуживающей дома.
«Для главы округа и краевого блока ЖКХ сейчас задача номер один — устранить аварию в кратчайшие сроки и обеспечить людей теплом и горячей водой».
Напомним, что первая авария в Соликамске случилось 12 декабря: на теплотрассе по ул. Кузнецова произошел порыв, из-за чего был снижен температурный режим в отдельных домах города. 13 декабря энергетики заявили, что авария устранена, однако жители вновь начали жаловаться на холодные батареи и губернатору пришлось командировать в город — разбираться с ситуацией — вице-премьера Андрея Кокарева.