04:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Когда начало?»: обнародован график новогодней программы на площади Владивостока
«Здорово, мы тоже пойдем», — обрадовались жители города.
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Насыщенная развлекательная программа подготовлена для жителей и гостей Владивостока на новогодних праздниках. Каждый день на центральной площади города будут организованы различные концерты, конкурсы и фестивали.
Как сообщает Telegram-канал «Svodka25» (18+), бесплатные семейные фестивали пройдут 1, 5 и 6 января. Начало мероприятий в 12:00 часов, окончание — в 15:00 часов. Проведение детских конкурсов и выступления аниматоров запланированы на 2 и 4 января с 12:00 до 15:00 часов. Праздничный концерт состоится 7 января.
Жители города прокомментировали план мероприятий:
«Когда начало?»;
«Здорово, мы тоже пойдем»;
«Главное, чтобы потеплее было».