09:28 (мск), источник: Нижегородская правда
Рада-Маргарита Кондус стала «Мисс Нижний Новгород 2023»
Финал конкурса прошел в пространстве «ЦЕХ*».
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Рада-Маргарита Кондус стала «Мисс Нижний Новгород 2023». Финал конкурса состоялся 14 декабря в пространстве «ЦЕХ*».
Раде-Маргарите 19 лет. Она учится в Институте пищевых технологий и дизайна. Работает моделью, кондитером и сыроваром.
Напомним, темой финала конкурса «Мисс Нижний Новгород 2023» в этом году стала «История одной фотографии». Зрители увидели три выхода девушек в разных амплуа. Для каждого выхода были изготовлены дизайнерские костюмы.
Ранее сайт pravda-nn.ru знакомил своих читателей с участницами конкурса «Мисс Нижний Новгород 2023».