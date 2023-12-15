Главное
Спецоперация на Украине
09:28 (мск), источник: Нижегородская правда

Рада-Маргарита Кондус стала «Мисс Нижний Новгород 2023»

Финал конкурса прошел в пространстве «ЦЕХ*».

Рада-Маргарита Кондус стала «Мисс Нижний Новгород 2023». Финал конкурса состоялся 14 декабря в пространстве «ЦЕХ*».

Раде-Маргарите 19 лет. Она учится в Институте пищевых технологий и дизайна. Работает моделью, кондитером и сыроваром.

Напомним, темой финала конкурса «Мисс Нижний Новгород 2023» в этом году стала «История одной фотографии». Зрители увидели три выхода девушек в разных амплуа. Для каждого выхода были изготовлены дизайнерские костюмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сайт pravda-nn.ru знакомил своих читателей с участницами конкурса «Мисс Нижний Новгород 2023».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Нижегородцы поделились, как объяснить Гимн России простыми словами
Нижегородец Никита Тарасов выиграл гран-при национальной премии «Студент го
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
мода и красота