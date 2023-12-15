04:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Ни лопаты, ни троса»: ТОП-5 способов вытащить застрявший в снегу автомобиль
Вот почему нельзя сильно газовать, если «зарылся».
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Во время зимы многие водители сталкиваются с проблемами на дорогах, покрытых глубоким снегом. Как справиться с ситуацией, когда автомобиль застревает в снегу, а под рукой нет ни лопаты, ни троса, рассказали эксперты «njcar.ru» (18+).
Часто водители, попавшие в снежный «плен», начинают усиленно газовать. Однако это может только усугубить ситуацию. Активное нажатие на газ может привести к тому, что колеса врежутся в снег, сильнее углубляя автомобиль. Это создает еще больше сопротивления и усложняет попытки выбраться.
Если автомобиль передне— или полноприводный, первым шагом необходимо попытаться выбраться, поворачивая руль влево и вправо. Возможно, протектор шин сможет зацепиться за дорогу в каком-то положении передних колес.
Если это не сработает, придется прибегнуть к дополнительным усилиям. Попросите пассажиров или случайных прохожих помочь вам вытолкнуть автомобиль.
Также можно использовать ветки или даже резиновые коврики из авто, подложив их под ведущее колесо.
Другой вариант — снизить давление в шинах. Этот метод эффективен, но желательно иметь электрический компрессор в багажнике. Давление в шинах ведущих колес следует снизить до 1,0 бара. Таким образом увеличится площадь контакта с дорогой и уменьшится вероятность проваливания в снег.
Если ничто из вышеперечисленного не сработало, остается единственный, но эффективный способ — отправиться в поисках трактора, грузовика или другого транспортного средства, способного вытянуть ваш авто из снежного участка. В этом случае придется найти еще и трос, поэтому лучше позаботиться о его приобретении заранее.
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