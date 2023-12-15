04:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Сразу все набегут»: новая торговая точка открывается во Владивостоке
«Как на дрожжах растут», — удивляются люди в сети.
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Новая торговая точка открывается во Владивостоке. Подробную информацию опубликовали в Telegram-канале vtoryakvdk (18+).
Во Владивостоке организуется ярмарка живых ёлок.
«Напротив Березки со стороны Порт-Артура устанавливают ёлочный базар. Проходила мимо, рабочие монтировали деревянные стойки» — сообщают очевидцы.
«Сразу все сбегутся», «Скоро начнется ажиотаж», «Торговые точки растут на дрожжах», — комментируют в социальных сетях обстановку.