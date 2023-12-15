03:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Новогодний своп или ледовое шоу: куда еще сходить на этих выходных во Владивостоке
Редакция ИА PrimaMedia подготовила пятничный обзор мероприятий на предстоящий уикенд 16 и 17 декабря.
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Приближаются долгожданные выходные, и наступает время подумать, как провести грядущие дни насыщенно и интересно. ИА PrimaMedia готово представить вам обзор самых ярких и увлекательных мероприятий, которые будут проходить в этот праздничный уикенд.
Новогодняя ярмарка (0+)
Жителей и гостей Владивостока разных возрастов приглашают посетить Новогоднюю ярмарку. В этот раз продавать товары будут юные предприниматели, которые приготовили для своих покупателей изделия ручной работы. Помимо этого, на площадке развернется развлекательная программа: праздничный концерт, резиденция Деда Мороза, мини-кинотеатр, фотозоны, мастер-классы и многое другое.
16 декабря
Мастер — классы (0+).
12:00 — 14:00 — изготовление новогодней открытки;
12:00 — 13:00 — мастер-класс по плетению верёвочек-выручалочек от «Эвернит»;
12:00 — мастер класс в технике «Оригами» и «Чайная композиция» от Молодёжного ресурсного центра (необходима предварительная регистрация).
13:00 — 15:00 — изготовление слаймов;
14:00 — 16:00 — изготовление новогодней игрушки из ракушек;
16:30 — 18:30 — мастер-класс в коллажной технике «Абстрактный автопортрет» от Школы креативных индустрий (необходима предварительная регистрация).
Культурные события (0+)
12:00 — торжественное открытие Новогодней ярмарки с выступлением юных артистов Владивостока;
12:00 — 20:00 — выставка старинных новогодних игрушек;
13:30 — 14:30 — работа резиденции Деда Мороза;
14:30 — 17:00 — кинопоказ новогоднего кино для детей в мини-кинотеатре;
15:00 — 17:00 — открытая библиотека «Территория волшебства».
Также в программе:
— Книжный интерактив «Новогодние истории»: тематическая книжная выставка, погружение в историю новогодней ёлки, Деда Мороза и Снегурочки, громкие чтения, литературные игры, экспедиция по новогодним традициям.
— Творческая мастерская «Чудеса без волшебства»: мастер-классы — 3D открытки, коллажи на тарелке, новогодние шары и игрушки, театрализация с элементами творчества.
— Игровая программа «Время сказочных затей»: тематические конкурсы, викторины, загадки, аукционы, фотозона, конкурс скороговорщиков, новогодний гороскоп.
17 декабря
Мастер-классы (0+).
12:00 −13:30 — изготовление новогоднего блокнота «Дракон»;
12:00 — 20:00 — мастер-класс по плетению верёвочек-выручалочек от «Эвернит»;
13:00 — 15:00 — изготовление новогодней открытки;
13:00 — 15:00 — лепка из воздушного пластилина;
14:00 — 18:00 — мастер— класс по окрашиванию деревянных игрушек (необходима предварительная регистрация);
Культурные мероприятия (0+)
13:30 — 14:30 — работа резиденции Деда Мороза;
14:30 — 17:00 — кинопоказ новогоднего кино для детей в мини-кинотеатре;
15:00 — 17:00 — открытая библиотека «Территория волшебства».
15:00 — 17:00 — мастер-класс от детских школ искусств.
В программе:
— Книжный интерактив «Новогодние истории»: тематическая книжная выставка, погружение в историю новогодней ёлки, Деда Мороза и Снегурочки, громкие чтения, литературные игры, экспедиция по новогодним традициям.
— Творческая мастерская «Чудеса без волшебства»: мастер-классы — 3D открытки, коллажи на тарелке, новогодние шары и игрушки, театрализация с элементами творчества.
— Игровая программа «Время сказочных затей»: тематические конкурсы, викторины, загадки, аукционы, фотозона, конкурс скороговорщиков, новогодний гороскоп.
Лекции:
— Лекция проекта психологического просвещения молодёжи «Как справиться с ментальными проблемами в молодёжной среде» (необходима предварительная регистрация);
— Лекция и квиз от экологического клуба «Семь сопок» (необходима предварительная регистрация);
Место: Светланская, 43 (2 этаж)
Ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» (0+)
«Спящая красавица. Легенда двух королевств» — непревзойдённое по своей красоте и технологичности шоу, не имеющее аналогов в мире. Шедевр, рождённый благодаря сотрудничеству фигуристов мировой величины, выдающихся хореографов, талантливых композиторов, сценаристов, экспертов в области сценографии и графического дизайна, поражает художественными находками, уникальными спецэффектами, яркими костюмами и разнообразием красок.
Главными действующими лицами шоу станут единственная в истории России обладательница всех титулов в фигурном катании, чемпионка России, победительница финала Гран-при, чемпионка Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Алина Загитова, трёхкратные чемпионы России, двукратные чемпионы Европы, многократные чемпионы России и Европы, чемпионы мира, олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Сюжет отличается от классической сказки Шарля Перро, написанной автором более 300 лет назад, и скорее, напоминает «Малефисенту» Роберта Стромберга. Постановка создана с применением передовой технологии мэппинга BlackTrax, позволяющей делать наложение видео на движущиеся объекты. Озвучили шоу хедлайнеры российской эстрады: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Александр Панайотов, Гарик Харламов, Екатерина Варнава и другие.
Стоимость билетов: от 1000 до 9000 ₽ Дети до 3-х лет посещают шоу бесплатно без предоставления отдельного места (на коленях у родителей). Если ребёнку больше 3-х лет, на него необходимо приобретать билет.
Продолжительность шоу: 1 час 20 минут без антракта.
Консультации по онлайн-покупке билетов осуществляются по тел.:
Место: ул. Маковского, 284.
Время: 16 декабря 2023 года в 12.00 и 15.00.
Новогодний своп у Сухановых (0+)
Всех пришедших ждет обмен вещами в гостиной дома, лекции и мастер-классы, чайная церемония с самоваром, музыка на виниле.
16 декабря в кассе музея будут билеты, позволяющие участвовать в обмене и посетить все лекции и мастер-классы, что мы придумали к событию (о них позже).
Что можно принести:
Чистые вещи в хорошем состоянии, которые не стыдно отдать друзьям и родным. Если у вещи есть недостатки и повреждения, то стоит сообщить о них заранее. На бирке можно написать историю вещи. Можно приносить обувь, одежду, аксессуары, некрупные предметы декора и интерьера, зимние вещи и новогодние наряды.
Полный билет — 300 рублей (льготные категории — 200 рублей).
Для тех, кто принёс вещи на обмен, вход 100 рублей (льготные категории — бесплатно).
Доступно по Пушкинской карте.
Своп — мероприятие для обмена хорошими, но ненужными вещами, поддерживающее осознанное потребление.
Место: ул. Суханова 9.
Время: 16 декабря, 11:00 −18:00.
Новогодние елки на открытом воздухе (0+)
Праздничные программы пройдут в общественных пространствах разных районов Владивостока.
Участников ждут сказочные персонажи, новогодняя музыка и увлекательный мини-спектакль.
Мероприятия:
«Новогодний хоровод».
— 16 декабря в 12.00 по ул. Крыгина 105;
— 16 декабря в 15.00 по ул. Ильичева.
«Новогодние приключения Алеши и Аленки».
— 16 декабря в 12.00, сквер на ул. Добровольского;
— 16 декабря в 15.00, ул. Нейбута 53;
— 17 декабря в 12.00, пос. Трудовое, ул. Лермонтова 91;
— 17 декабря в 15.00, ул. Анны Щетининой (между домами 9 и 19).
«Как казаки новый год встречали».
— 16 декабря в 12.00, о. Попов, ул. Советская 48;
— 17 декабря в 12.00, сквер "Солнышко;
— 17 декабря в 15.00, сквер с китами на ул. Русской.
Предновогодняя выставка-раздача бездомных животных (0+)
В эту субботу кошки и собаки волонтерского движения «Спасем жизнь», а также волонтеры города ждут всех в ТК «Центральный» на новогоднюю выставку-раздачу бездомных животных.
Перед Новым годом каждому пушистому подопечному хочется чуда—найти самые добрые руки. Жителей Владивостока призывают подарить сказку брошенным животным-забрать их домой.
«Если вы давно мечтаете о появлении домашнего животного, приходите к нам на выставку. Волонтеры подробно расскажут о характере и особенностях каждого участника выставки и помогут с выбором питомца, дадут рекомендации для скорейшей адаптации хвостика в новом доме. Не забудьте взять с собой паспорт, если планируете забрать питомца домой — животные отдаются по договору об ответственном содержании», — рассказали в администрации города.
На мероприятии также принимается помощь Фонду: корм, подгузники, наполнители для лотков, игрушки для животных.
Акция организована волонтерами движения «Спасем жизнь» при поддержке администрации Владивостока в рамках проекта «Животные города В».
Время: 16 декабря с 11:00 до 18:00.
Место: Светланская улица, 29.
Праздничный квартирник «В преддверии Нового года» (16+)
16 декабря в стенах библиотеки им. А. М. Горького соберутся те, кто хочет поддержать это прекрасное ощущение зимней сказки, набраться позитивной энергии и, конечно, почувствовать дух перемен, который принесет нам следующий 2024 год. Читаем стихи, поём песни, пишем друг другу пожелания на будущий год.
Бонус для настроения от нас: чай с разными вкусностями и небольшой розыгрыш подарочков.
Для тех, кто хочет спеть песню или прочитать стихотворение:
— количество выступающих 20 человек
— время выступления 3−4 минуты
— номер для записи на выступление:
Место: ул. Некрасовская, 59А.
Время: 16 декабря в 18.00.
Предновогодний маркет изделий ручной работы «Креатив базар» (6+)
На территории ТДЦ «Море» пройдет выставка-продажа изделий ручной работы «Кретив базар».
Вход свободный.
Что будет представлено и что можно будет приобрести на мероприятии «Креатив базар»:
— аксессуары для взрослых и детей ручной работы,
— украшения и сувениры,
— декор и текстиль для дома,
— детские изделия и игрушки,
— сладости, пряники, шоколад и конфеты,
— вязаные изделия,
— женские украшения,
— картины и открытки,
— сумки, кошельки, рюкзаки ручной работы.
Место: ул. Некрасовская, 49А.
Время: 16 и 17 декабря с 10.00.
Дни киргизского кино (0+)
В кинотеатре «Уссури» состоится фестиваль «Дни киргизского кино во Владивостоке», посвященный 95-летию всемирно известного киргизского писателя, Героя Социалистического труда Чингиза Айтматова.
В рамках Дней киргизского кино будут показаны фильмы, снятые по мотивам произведений Айтматова.
Расписание показа фильмов:
16 декабря
12:00 — официальное открытие мероприятия.
Вход свободный.
17 декабря
12:00 — 13:20 — «Материнское поле».
13:40 — 15:20 — «Белый пароход».
15:40 — 17:15 — «Первый учитель».
17:35 — 18:55 — «Сагынбай манасчы».
Вход свободный.
Место: Светланская улица, 31
Творческие встречи в рамках выставки «Сохранённое время» (16+)
В субботу вас ждет творческая встреча с Владимиром Старовойтовым «Город, который мы потеряли».
К закрытию выставки о студии Дальтелефильм зрители увидят Владивосток глазами приморских документалистов в разные годы. Художник Владимир Старовойтов расскажет, об искусстве на улицах Владивостока советского периода — скульптуре, агитационных плакатах, образе советского человека труженика в картинах знаменитых приморских художников. Будем вспоминать город нашего детства — курорты Садгорода, встречи китобоев, фарфоровый завод, респектабельный ГУМ и праздничные демонстрации. Ностальгия. Как сказал Дмитрий Лихачев: «К доброму старому всегда возвращаются, но с другого конца».
Участники творческой встречи:
Владимир Николаевич Старовойтов — художник, член Союза Художников России.
Александр Сырцов — приморский журналист и автор книги «В очкур-ах»
Александр Городний — галерист, коллекционер
Елена Сорокина — журналист, куратор выставки «Сохраненное время».
Справки по телефону:
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Время: 16 декабря в 17:00.
Место: Центр современного искусства «Артэтаж», пр-т Океанский, 9.