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03:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Точное время прекращения снегопада во Владивостоке назвали синоптики

Спецтехника дежурит в разных районах города с поздней ночи.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 51% 774 мм рт. ст. +8°
Источник: Соцсети

Во Владивостоке спецтехника дежурит на основных точках и готова выйти на уборку снега при усилении осадков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) мэра города Константина Шестакова. Ситуация находится на контроле оперативного штаба.

Снег в дальневосточной столице начался еще ночью 15 декабря. С 3.00 часов 161 единица спецтехники муниципальной дорожной службы Владивостока была приведена в готовность и расположилась на точках базирования во всех районах города.

С утра дворники наводят порядок на тротуарах, лестницах, остановках общественного транспорта и других пешеходных маршрутах.

По данным синоптиков, снег во Владивостоке сохранится в течение всего дня — до 15.00 часов. Осадки сопровождаются сильным ветром, порывы которого достигают 27 м/с.

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