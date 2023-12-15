03:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Точное время прекращения снегопада во Владивостоке назвали синоптики
Спецтехника дежурит в разных районах города с поздней ночи.
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Во Владивостоке спецтехника дежурит на основных точках и готова выйти на уборку снега при усилении осадков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) мэра города Константина Шестакова. Ситуация находится на контроле оперативного штаба.
Снег в дальневосточной столице начался еще ночью 15 декабря. С 3.00 часов 161 единица спецтехники муниципальной дорожной службы Владивостока была приведена в готовность и расположилась на точках базирования во всех районах города.
С утра дворники наводят порядок на тротуарах, лестницах, остановках общественного транспорта и других пешеходных маршрутах.
По данным синоптиков, снег во Владивостоке сохранится в течение всего дня — до 15.00 часов. Осадки сопровождаются сильным ветром, порывы которого достигают 27 м/с.