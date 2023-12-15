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03:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 15 декабря

Владимира Путина спросили о строительстве БАМа в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

Накануне вечером, 14 декабря, президент страны Владимир Путин провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы журналистов. Так, журналист газеты «Амурская правда» Ирина Ворошилова спросила его о масштабном строительстве Байкало-Амурской магистрали, которой в этом году исполнится 50 лет. Ветераны предлагают создать железную дорогу длиной от Тайшента до Советской Гавани.

В Хабаровском крае после тушения пожаров нашли тела двоих мужчин. Останки одного находились под завалами в частном доме в Комсомольске-на-Амуре, второй был в сгоревшем микроавтобусе. Причин возгораний пока нет, их выясняют специалисты.

В Хабаровском крае изменилась нумерация междугородних пассажирских поездов. Об этом предупреждают представители Дальневосточной железной дороги, прося быть внимательней и запомнить данную информацию.

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