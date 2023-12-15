04:46 (мск), источник: AmurMedia.ru
10 удивительных и интересных фактов про Новый год
Кто мама Снегурочки, почему именно «Оливье», а также многое другое — в этой статье.
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А вы знали? У Санта Клауса есть жена, а у Деда Мороза — только внучка. Как так получилось и какие еще есть любопытные факты — расскажет редакция ИА AmurMedia.
1. В Средневековье елку крепили к потолку
Да, это кажется абсурдным. Но в Европе действительно праздничную ель крепили основанием к потолку, за счет чего она висела как бы вверх ногами. Зачем? Чтоб веселее было!
2. Раньше Новый год отмечали 1 сентября
По традиции главный праздник зимы принято отмечать с 31 декабря по 1 января. И это все благодаря Петру I! До указа императора, с 1492 года Новый год отмечали 1 сентября.
3. Петр I велел веселиться и правильно украшать свой дом
Император не просто установил новый день празднования Нового года, но и составил общие правила: дом украсить нарядными сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, отмечать 7 дней подряд, обязательно веселиться, петь песни и дарить подарки. Окончание гуляний — 6 января, после крестного хода.
4. Кто мама Снегурочки?
Точной версии, кто ее родители, нет. Все, чем мы можем как-то руководствоваться — легенды и сказания. Например, одна из версий гласит, что Снегурочка — не внучка, а дочка Деда Мороза. Мама — Весна-Красна. Такая версия исходит из пьесы Александра Николаевича Островского. Но есть и другая.
Жена Деда Мороза — Вьюга (Метель). Их сын — Снеговик, который женился на Весне и у них родилась дочь — Снегурочка. Такую версию рассказывает Александр Николаевич Афанасьев.
5. Первая гирлянда зажглась в 19 веке
В 1895 году была изготовлена первая новогодняя электрическая гирлянда, которой украсили елку перед Белым домом в США.
6. День рождения Деда Мороза — 18 ноября
То есть, по знаку зодиака он Скорпион. Запоминаем.
7. Традиция ставить на стол «Оливье» появилась еще в Советском Союзе
В то время многие продукты были в дефиците, а порадовать гостей все-таки хотелось, поэтому люди старались раздобыть столь редкие продукты. Так, позволить себе «Оливье» могли только в большой праздник. Сегодня ингредиенты не в дефиците, но традиция ставить этот салат на Новый год все-таки осталась.
8. Песне «В лесу родилась елочка» 120 лет
Да-да, совсем старушка. Но на пенсию мы ее отправлять точно не будем!
9. В новогоднюю ночь снятся вещие сны
По народному поверью, сон с 31 декабря по 1 января предскажет тебе все то, что произойдет в следующем году.
10. Раньше Снеговика лепили для защиты от злых духов
Люди верили, что снежная фигура отгоняет нечисть, болезни и невзгоды. Именно поэтому ее ставили во дворе рядом с домом — для защиты. А за рубежом, наоборот, Снеговик сам представлял угрозу. Его считали злым и свирепым духом.