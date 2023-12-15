Главное
Итоги года с президентом
04:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

10 удивительных и интересных фактов про Новый год

Кто мама Снегурочки, почему именно «Оливье», а также многое другое — в этой статье.

Источник: РИА "Новости"

А вы знали? У Санта Клауса есть жена, а у Деда Мороза — только внучка. Как так получилось и какие еще есть любопытные факты — расскажет редакция ИА AmurMedia.

1. В Средневековье елку крепили к потолку

Да, это кажется абсурдным. Но в Европе действительно праздничную ель крепили основанием к потолку, за счет чего она висела как бы вверх ногами. Зачем? Чтоб веселее было!

2. Раньше Новый год отмечали 1 сентября

По традиции главный праздник зимы принято отмечать с 31 декабря по 1 января. И это все благодаря Петру I! До указа императора, с 1492 года Новый год отмечали 1 сентября.

3. Петр I велел веселиться и правильно украшать свой дом

Император не просто установил новый день празднования Нового года, но и составил общие правила: дом украсить нарядными сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, отмечать 7 дней подряд, обязательно веселиться, петь песни и дарить подарки. Окончание гуляний — 6 января, после крестного хода.

4. Кто мама Снегурочки?

Точной версии, кто ее родители, нет. Все, чем мы можем как-то руководствоваться — легенды и сказания. Например, одна из версий гласит, что Снегурочка — не внучка, а дочка Деда Мороза. Мама — Весна-Красна. Такая версия исходит из пьесы Александра Николаевича Островского. Но есть и другая.

Жена Деда Мороза — Вьюга (Метель). Их сын — Снеговик, который женился на Весне и у них родилась дочь — Снегурочка. Такую версию рассказывает Александр Николаевич Афанасьев.

5. Первая гирлянда зажглась в 19 веке

В 1895 году была изготовлена первая новогодняя электрическая гирлянда, которой украсили елку перед Белым домом в США.

6. День рождения Деда Мороза — 18 ноября

То есть, по знаку зодиака он Скорпион. Запоминаем.

7. Традиция ставить на стол «Оливье» появилась еще в Советском Союзе

В то время многие продукты были в дефиците, а порадовать гостей все-таки хотелось, поэтому люди старались раздобыть столь редкие продукты. Так, позволить себе «Оливье» могли только в большой праздник. Сегодня ингредиенты не в дефиците, но традиция ставить этот салат на Новый год все-таки осталась.

8. Песне «В лесу родилась елочка» 120 лет

Да-да, совсем старушка. Но на пенсию мы ее отправлять точно не будем!

9. В новогоднюю ночь снятся вещие сны

По народному поверью, сон с 31 декабря по 1 января предскажет тебе все то, что произойдет в следующем году.

10. Раньше Снеговика лепили для защиты от злых духов

Люди верили, что снежная фигура отгоняет нечисть, болезни и невзгоды. Именно поэтому ее ставили во дворе рядом с домом — для защиты. А за рубежом, наоборот, Снеговик сам представлял угрозу. Его считали злым и свирепым духом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта