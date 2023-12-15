06:10 (мск), источник: НИА Красноярск
В воскресенье в Красноярск вернутся морозы
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В выходные в Красноярске вновь погода будет переменчивой.
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Сегодня в краевом центре в течение дня ожидается около −16 С. В субботу днем −14С, к ночи похолодает до −25С.
В воскресенье морозы только усилятся. В дневное время −23С, к ночи еще морознее до −31С, сообщает Гидрометцентр России.
В понедельник также будет морозно, днем до −29С.