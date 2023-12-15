05:18 (мск), источник: Newslab.ru
Стоимость туристического жилья в Красноярске за год не изменилась
Средний чек за проживание в Красноярске в 2023 году составил 3800 рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сервисы бронирования отелей МТС Travel и Bronevik проанализировали* траты туристов на проживание в Красноярске в путешествиях в 2023 году. По данным на конец 2023 года, средний чек за сутки в отелях и других объектах в городе фактически остался на уровне прошлого года — рост составил около 1%. При этом в среднем по России рост трат на проживание замедлился в два раза и составил 5%, тогда как в 2022 году рост составил 10%.
Средний чек за проживание в Красноярске в 2023 году составил 3800 рублей. Общий спрос на туристическое жилье по стране за год вырос на 28%, в Красноярске этот показатель оказался ниже — на уровне 20%. Самыми популярными направлениями для путешествий по количеству бронирований по стране стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В этих регионах жилье традиционно более дорогое — в каждом из них средний чек на проживание составил 4 800 рублей в сутки.
«Анализ турпотоков в Красноярске показывает, что нашим городом все больше интересуются жители других регионов. Этому способствует несколько факторов, один из важных — развитие индустрии гостеприимства, и в особенности ресторанной индустрии», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
*Были проанализированы бронирования в сегментах B2B и B2C — таким образом были учтены самостоятельный и организованный туризм, а также командировки. В исследовании учитывалась стоимость фактических бронирований в 2022 и 2023 годах.