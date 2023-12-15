05:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Зарплату бюджетников в Иркутской области проиндексируют с 1 января
Индексация окладов коснется 177 тысяч человек.
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В правительстве Иркутской области приняли решение об индексации окладов работников госучреждений региона на 6,6% с 1 января 2024 года.
Распоряжение подписал глава кабинета министров региона Константин Зайцев. Решение поддержали сторонами трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в ноябре.
— Участники комиссии рекомендовали муниципальным образованиям области принять аналогичные решения по индексации окладов работников муниципальных учреждений. В целом индексация окладов коснется около 177 тысяч человек, — отметил Константин Зайцев.
В правительстве сообщили, что минимальный размер оплаты труда в Приангарье с 1 января следующего года с учетом максимальных размеров северных надбавок составит: в южных районах 30 787 рублей, в северных — от 36 560 рублей до 48 105. в зависимости от территории.
А минимальная зарплата составит 19 242 рубля в месяц.