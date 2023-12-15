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05:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Зарплату бюджетников в Иркутской области проиндексируют с 1 января

Индексация окладов коснется 177 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Иркутской области приняли решение об индексации окладов работников госучреждений региона на 6,6% с 1 января 2024 года.

Распоряжение подписал глава кабинета министров региона Константин Зайцев. Решение поддержали сторонами трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в ноябре.

— Участники комиссии рекомендовали муниципальным образованиям области принять аналогичные решения по индексации окладов работников муниципальных учреждений. В целом индексация окладов коснется около 177 тысяч человек, — отметил Константин Зайцев.

В правительстве сообщили, что минимальный размер оплаты труда в Приангарье с 1 января следующего года с учетом максимальных размеров северных надбавок составит: в южных районах 30 787 рублей, в северных — от 36 560 рублей до 48 105. в зависимости от территории.

А минимальная зарплата составит 19 242 рубля в месяц.

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