05:14 (мск), источник: НИА Красноярск
Стало известно, во сколько состоится открытие главной ёлки Красноярска
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевая столица активно готовится к Новому году, который уже через 16 дней.
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Так, в районах готовят ледовые городки и возводят ёлки. Их огни зажгутся на последней неделе года до 28 декабря. А торжественное открытие главной городской ёлки на острове Татышев проведут в четверг, 28 декабря. Начало программы в 20:00.
Новогодняя тематика этого года — «Мороз и солнце…» посвящена 225-летию Александра Пушкина, которое состоится в 2024 году. Все городки посвящены сказкам и персонажам Пушкина. Одним из главных героев на открытии ёлки в Татышев-парке станет Золотой рыбки. Именно она будет зажигать огни, сообщает мэрия.
Добавим, в этом году в Красноярске рассматривается возможность дать бой курантов в новогоднюю ночь на главных городских часах.