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05:14 (мск), источник: НИА Красноярск

Стало известно, во сколько состоится открытие главной ёлки Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевая столица активно готовится к Новому году, который уже через 16 дней.

Источник: НИА Красноярск

Так, в районах готовят ледовые городки и возводят ёлки. Их огни зажгутся на последней неделе года до 28 декабря. А торжественное открытие главной городской ёлки на острове Татышев проведут в четверг, 28 декабря. Начало программы в 20:00.

Новогодняя тематика этого года — «Мороз и солнце…» посвящена 225-летию Александра Пушкина, которое состоится в 2024 году. Все городки посвящены сказкам и персонажам Пушкина. Одним из главных героев на открытии ёлки в Татышев-парке станет Золотой рыбки. Именно она будет зажигать огни, сообщает мэрия.

Добавим, в этом году в Красноярске рассматривается возможность дать бой курантов в новогоднюю ночь на главных городских часах.

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