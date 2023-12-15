09:26 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Приметы на день Аввакума: что нельзя делать 15 декабря 2023 года
В пятницу, 15 декабря, вспоминают пророка Аввакума, которого относят к пророкам Ветхого завета.
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Что можно делать 15 декабря:
в домах устраивали тихие семейные посиделки;в этот день обычно веселье устраивали на улицах — строили крепости, катались на санях, играли в снежки;
Что нельзя делать 15 декабря:
проводить в доме ремонты;молодым и незамужним девушкам не стоит веселиться;мамам нельзя кричать на своих детей;
Народные приметы:
если вокруг луны виден туманный круг, то будет метель;кошка на полу спит — быть потеплению, если же она на печи (батарее) — к холодам;курицы раньше обычного идут на насест — к морозам.