08:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Неделю сквозь лютые морозы летел новый Ми-8 в Хабаровск
Это второй вертолёт самой современной модификации на вооружении дальневосточных спасателей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Парк Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России пополнил второй вертолёт самой последней модификации Ми-8МТВ-1. Борт с Казанского авиазавода перегнал через всю страну экипаж под командованием старшего инспектора-лётчика Александра Жирнова. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», год назад примерно в это же время в краевую столицу была доставлена первая такая машина. Второй борт летел в Хабаровск неделю. При этом практически по всему маршруту стояли очень суровые морозы, но вертолёт доказал свою готовность работать в самых экстремальных условиях.
— Семь дней выполняли полёт, — говорит командир воздушного судна, старший инспектор-лётчик отдела лётной подготовки и безопасности полётов Хабаровского АСЦ МЧС России Александр Жирнов. — Девять аэродромов нас встречали и провожали: Казань — Екатеринбург — Омск — Кемерово — Красноярск — Иркутск — Чита — Тында — Благовещенск. Хабаровск встретил сильным ветром, но это не проблема для такого вертолёта. Холоднее всего было в Чите, ночью минус 45. Так что по ходу движения мы провели тренировочные полёты в условиях низких температур, отработали практические навыки навигации и пилотирования в крепкие морозы. Полёт прошёл нормально.
Ми-8МТВ-1 оборудован по последнему слову техники. Его водосливное устройство позволяет сбрасывать на очаги огня до 5 тонн воды единомоментно. Вертолёт идеален для проведения поисково-спасательных работ в труднодоступных районах, санитарной эвакуации пострадавших.
— Вертолёт вмещает до 24 пассажиров, а в санитарном варианте — до 12 носилок с сопровождающими, — рассказал заместитель начальника Хабаровского АСЦ МЧС России Валерий Дмитриев. — Также воздушное судно оборудовано усиленной системой внешней подвески, стоит вспомогательная силовая установка, которая позволяет обогревать вертолет, питать системы, приборное оборудование и работать до 5 часов днём и ночью, в жару и в холод. В наших суровых климатических условиях это ценно.