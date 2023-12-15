06:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Срочно запасаемся водой: сразу 5 населенных пунктов в Приморье лишат воды сегодня
На сетях холодного водоснабжения ожидаются серьезные работы.
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Сразу 5 населенных пунктов в Приморье лишат воды сегодня, 15 декабря. Как сообщает Приморский водоканал, причина отключений — проведение аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения.
Без воды будут:
Специалисты просят жителей срочно запастись водой.
Телефон диспетчерской: 8−4233−742480
Напомним, что в пятницу, 15 декабря, в Артеме на улице Шаумяна произошел порыв магистрального трубопровода, обеспечивающего холодным водой ГО. Сейчас специалисты приедут на место и начнут ремонтные работы. Прокуратура взяла этот инцидент на контроль.