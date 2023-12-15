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08:51 (мск), источник: Om1.ru

Рассказываем, почему на Левобережье образовалась большая пробка в утренний час пик

Там зафиксирована авария на самом оживлённом перекрёстке.

Источник: Om1.ru

Сегодня утром, 15 декабря, в редакцию портала Om1.ru обратились жители Левобережья, которым пришлось с трудом пробираться на работу через гигантские пробки. Согласно сервису «Яндекс. Пробки» большой затор образовался на пересечении улиц 70 лет Октября и улице Конева.

Днём ранее в департаменте транспорта мэрии Омска сообщили, что светофор на соседнем перекрёстке 70 лет Октября-Дмитриева отрегулировали в связи с изменением транспортных потоков из-за реконструкции бульвара Архитекторов. Разрешающую фазу для транспорта, двигающегося по улице Дмитриева увеличили с 23 до 38 секунд.

Кроме того, на указанном перекрёстке в час пик случилась авария, которая также затрудняла движение транспорта.

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