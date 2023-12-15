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07:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Приморье закрывают школы и детсады: эпидорог превышен на 71 процент

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря, ФедералПресс. В Приморье из-за роста ОРВИ отправили на карантин 70 групп в детсадах и 62 класса в школах. В регионе планируют ввести масочный режим.

Источник: AP 2023

По информации регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила уровень эпидемического порога на 71,7%. За неделю было зарегистрировано 202 случая гриппа.

«Частично приостановлен образовательный процесс в 70 группах 61 дошкольного образовательного учреждения и в 62 классах 39 школ края», — говорится в сообщении.

Из-за ухудшения эпидситуации планируется ввести дополнительные меры защиты от вируса в медицинских организациях, в том числе масочный режим.

Напомним, управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендовало носить маски в общественных местах из-за микоплазменной пневмонии. Среди симптомов микоплазменной пневмонии — заложенность носа, першение в горле, приступы малопродуктивного кашля, субфебриальная температура, слабость, головная боль и дискомфорт в желудке.

Ранее Китай вернулся к строгому масочному режиму. За несоблюдение санитарных мер нарушителей будут либо крупно штрафовать, либо арестовывать на 10 суток.

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В Приморье закрывают школы и детсады: эпидорог превышен на 71 процент
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