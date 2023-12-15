В Приморье закрывают школы и детсады: эпидорог превышен на 71 процент

По информации регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила уровень эпидемического порога на 71,7%. За неделю было зарегистрировано 202 случая гриппа.
«Частично приостановлен образовательный процесс в 70 группах 61 дошкольного образовательного учреждения и в 62 классах 39 школ края», — говорится в сообщении.
Из-за ухудшения эпидситуации планируется ввести дополнительные меры защиты от вируса в медицинских организациях, в том числе масочный режим.
Напомним, управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендовало носить маски в общественных местах из-за микоплазменной пневмонии. Среди симптомов микоплазменной пневмонии — заложенность носа, першение в горле, приступы малопродуктивного кашля, субфебриальная температура, слабость, головная боль и дискомфорт в желудке.
Ранее Китай вернулся к строгому масочному режиму. За несоблюдение санитарных мер нарушителей будут либо крупно штрафовать, либо арестовывать на 10 суток.