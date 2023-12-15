08:51 (мск), источник: Om1.ru
Могут забрести в город: массовая миграция косуль началась в Новосибирской области
Это происходит из-за морозов.
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В Новосибирской области из-за морозов началась миграция косуль. В результате некоторые из парнокопытных могут забрести на территории городов. Об этом 15 декабря сообщил министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин.
«Из-за аномальной температуры, большого количества снега в Томской и северной части Новосибирской областей косули начали мигрировать. Если увидите копытных в черте города, звоните в министерство через номера 112,
Ранее две косули проникли на территорию железнодорожного вокзала в рабочем посёлке Чаны одноимённого района. Одно из диких животных чуть не замёрзло насмерть, но его спасли и выпустили в лес. Вторая косуля, к сожалению, погибла, когда пыталась выбраться с вокзала.