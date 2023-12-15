13 новых школ откроют в День Независимости Казахстана

«Также начата реализация национального проекта “Комфортная школа”. В этом году планируется начать строительство 217 школ с вводом в эксплуатацию до конца 2024 года. Нацпроект прежде всего направлен на строительство школ нового формата в городах и перспективных населенных пунктах, создание комфортных и безопасных условий для учащихся и педагогов, повышение качества образовательных услуг. Всего по поручению Главы государства в стране планируется строительство 369 комфортных школ на 740 тысяч ученических мест», — сообщили в Минпросвещения.