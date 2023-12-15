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06:48 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе работник котельной застрял в бункере для подачи угля

Это произошло из-за осыпания породы.

Как стало известно изданию Vse42.ru, в Белове Кемеровской области мужчина застрял в бункере для подачи угля. Сейчас его уже спасли. По информации СМИ, 56-летний работник котельной одного из городских предприятий застрял из-за осыпания пород. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вызвали спасателей и скорую. Так, МЧСники вместе с росгвардейцами смогли вызволить пострадавшего. Его передали медикам для оказания дальнейшей помощи.

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