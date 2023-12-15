08:02 (мск), источник: Комсомольская правда
В шаге от нечеловеческого холода: аномальные морозы идут в Хабаровский край
Аномальные морозы ударят по Хабаровскому краю 17 декабря.
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Неделя лютого холода ждет жителей Хабаровского края. Региону предрекли аномально низкие температуры, на которые достаточно просто взглянуть, чтобы замерзнуть. Начнется период нечеловеческого мороза на грядущих выходных.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
В предстоящие выходные большинство районов Хабаровского края продолжат находиться под «опекой» сибирского антициклона. Снег на севере региона не прекратится, местами ожидается метель. Порывистый ветер достигнет 18−23 метров в секунду.
Ветер будет стихать на юге края. 16 декабря его скорость будет около 9−14 метров в секунду, 17 числа — в районе 7−12 метов в секунду. Ну, а с температурами воздуха все печально. В субботу ночью −24−29 градусов, днем — не выше −16−21 градуса.
Лютый мороз ударит по краю 17 декабря. Ночью столбики термометров рухнут до −27−32 градусов. Днем ожидается −19−24 градуса.
ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ
— Теплее не становится. Более того, мы ожидаем, что в период
Погода в Хабаровске на выходные очень холодная. 16 декабря ночью ожидается около −26 градусов, днем — в районе −20 градусов. С началом аномально морозного периода 17 числа ожидается −29 градуса ночью и −22 градуса днем. Радует, что хотя бы ветер стихнет до 5−10 метров в секунду.
По словам синоптика, если температуры воздуха ниже нормы больше, чем на семь градусов, держатся свыше пяти суток, такую погоду можно назвать «опасным явлением». Поэтому жителей края призывают одеваться теплее, стараться меньше находиться на улице и заботиться о своем здоровье.
Прогноз еще будет уточняться.