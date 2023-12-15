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07:14 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 15 декабря

Синоптики на пятницу, 15 декабря, объявили оранжевый уровень опасности — на дорогах республики и в Минске ожидается гололедица.

Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 59% 772 мм рт. ст. +4°

В целом погоду Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и холодная влажная воздушная масса с Балтийского моря.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами, а ночью по северо-востоку на большей части территории пройдет снег. Температура воздуха минимальная ночью составит от −1°С по западу до −10°С по северо-востоку Беларуси, максимальная днем −5..+1°С.

Минск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Брест

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Витебск

Облачно с прояснениями. Временами небольшой снег (вероятность осадков 70−80%). На дорогах местами гололедица. Температура воздуха −3..-5°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Гомель

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Гродно

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На дорогах гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Могилев

Облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег (вероятность осадков 30−40%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −2..-4°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

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