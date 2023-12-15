07:14 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 15 декабря
Синоптики на пятницу, 15 декабря, объявили оранжевый уровень опасности — на дорогах республики и в Минске ожидается гололедица.
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В целом погоду Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и холодная влажная воздушная масса с Балтийского моря.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами, а ночью по северо-востоку на большей части территории пройдет снег. Температура воздуха минимальная ночью составит от −1°С по западу до −10°С по северо-востоку Беларуси, максимальная днем −5..+1°С.
Минск
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Брест
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На дорогах гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Витебск
Облачно с прояснениями. Временами небольшой снег (вероятность осадков 70−80%). На дорогах местами гололедица. Температура воздуха −3..-5°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Гомель
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Гродно
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На дорогах гололедица. Температура воздуха 0..-2°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Могилев
Облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег (вероятность осадков 30−40%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −2..-4°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.