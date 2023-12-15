Синоптики рассказали о погоде на выходные 16 и 17 декабря

Сегодня теплее окажется в северной половине области — до 8−13 градусов ниже ноля, на южной территории будет от −14 до −19. Осадков в прогнозе нет. В ночь на субботу в горах и низинах ударят морозы до −33, на юге будет чуть теплее — до −28, на остальной территории — около −18…-23. Днём столбики уличных термометров покажут −11…-16, а на западе — аж до −6. В ночь на воскресенье местами пойдёт небольшой снег, который задержится на все сутки. Похолодает лишь до −19, а днём чудесные −7…-12 распространятся по всей области.
Из неприятного — ветер будет слабым, максимум 2−7 метров в секунду. На этом фоне в промышленных городах области продлили предупреждение о смоге.
До Челябинска небольшой снег доберётся лишь воскресным днём, до этого будет стоять переменная облачность. Сегодня ожидается до −11…-13, завтра — до −14, в воскресенье — уже −8, а ближайшие ночи — около −16…-21 градуса. По данным долгосрочного прогноза от сервиса «Яндекс. Погода», через неделю город может накрыть оттепель до ноля градусов.
Напомним, в регионе с 7 декабря и на протяжении недели из-за лютой стужи отменяли уроки в школах. В Челябинском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики давали советы о том, как обезопасить себя в сильный мороз.
Пока на календаре — зима, в челябинском зоопарке происходит «страшное»: марал Горыныч чуть не разгромил собственный вольер. В вольер белых медведей Алтына и Айриши упал пингвин. Рысям просто прислали замурчательные посылки. А чтобы двуногие коллеги не впали от холода в анабиоз, какаду Жора задаёт им жару, ловко примерив на себя роль «реального пацана».
А врачи продолжают совершать подвиги вне зависимости от времени года. Накануне наш сайт рассказывал, как врачи Челябинской областной клинической больницы подарили вторую жизнь 62-летнему водителю скорой помощи из Уйского района. У него во время игры с внучкой разорвалась аневризма. Транспортировать его в региональный центр было равносильно смерти. Поэтому челябинские специалисты провели ему 8-часовую операцию прямо в районной больнице. Пациент не просто выжил — в четверг, 14 декабря, его выписали по месту жительства.