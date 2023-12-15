08:25 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Глава МОК Бах высказался об участии белорусов в Олимпиаде 2024 в Париже
Глава МОК защитил допуск белорусских спортсменов на Олимпиаду 2024 в Париже.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался об участии белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, пишет РИА Новости Спорт.
В частности, Бах выступил в защиту решения о допуске белорусов и россиян к участию в Играх, где они будут выступать в нейтральном статусе при соблюдении ряда определенных критериев.
При этом Бах обратил внимание, что это только лишь один конфликт из 28, происходящих в этом мире. И заметил, что все другие спортсмены мирно соревнуются друг с другом.
— Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств, — считает глава МОК.
При этом Бах ответил на вопрос и о возможном бойкоте Олимпийских Игр, заметив, что странам, которые не согласны с участием россиян и белорусов позволено «иметь разные политические взгляды».
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Напомним, на днях МОК допустил белорусов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе. Хотя ранее МОК даже высказывался про отмену Олимпиады-2024, где участие белорусов под вопросом.
При этом НОК Беларуси назвал дискриминацией допуск на Олимпиаду под нейтральным флагом.
Тем временем ЕС решил начать переговоры о вступлении в Союз Украины и Молдовы.