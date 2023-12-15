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08:25 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Глава МОК Бах высказался об участии белорусов в Олимпиаде 2024 в Париже

Глава МОК защитил допуск белорусских спортсменов на Олимпиаду 2024 в Париже.

Источник: Комсомольская правда

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался об участии белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, пишет РИА Новости Спорт.

В частности, Бах выступил в защиту решения о допуске белорусов и россиян к участию в Играх, где они будут выступать в нейтральном статусе при соблюдении ряда определенных критериев.

При этом Бах обратил внимание, что это только лишь один конфликт из 28, происходящих в этом мире. И заметил, что все другие спортсмены мирно соревнуются друг с другом.

— Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств, — считает глава МОК.

При этом Бах ответил на вопрос и о возможном бойкоте Олимпийских Игр, заметив, что странам, которые не согласны с участием россиян и белорусов позволено «иметь разные политические взгляды».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, на днях МОК допустил белорусов до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе. Хотя ранее МОК даже высказывался про отмену Олимпиады-2024, где участие белорусов под вопросом.

При этом НОК Беларуси назвал дискриминацией допуск на Олимпиаду под нейтральным флагом.

Тем временем ЕС решил начать переговоры о вступлении в Союз Украины и Молдовы.

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