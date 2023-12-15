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09:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Бургеры, олени и мишени: что появится на площади Революции в Челябинске помимо ледового городка

На площади Революции в Челябинске откроется ярмарка.

Источник: Комсомольская правда

На площади Революции в Челябинске рядом с новогодним ледовым городком откроется мини-ярмарка. Распоряжение о ее организации подписала мэр Наталья Котова.

— Организовать проведение универсальной ярмарки на территории площади Революции во время новогодних праздников с ассортиментом реализуемых товаров: готовая продукция общественного питания (выпечка, бургеры, горячие напитки, конфеты), — говорится в документе.

На площади обустроят пять площадок для культурно-развлекательных услуг, поставят три палатки для торговли, два аттракциона и тир. Предпринимателям, которые за деньги катают горожан на лошадях, пони и оленях, выделят два места.

Работать ярмарка будет с 25 декабря до 20 февраля.

Напомним, праздничный ледовый городок откроют 27 декабря. В Челябинске уже подготовили афишу развлекательных мероприятий в новогодние выходные.

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