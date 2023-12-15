09:41 (мск), источник: Комсомольская правда
Снегопады могут вернуться в Самарскую область с 16 декабря
Самарские синоптики рассказали, когда в регионе наступит потепление и вновь пойдет снег.
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Синоптики рассказали, когда в Самарской области начнут ослабевать морозы и вновь пойдет снег. По их прогнозам, погода начнет меняться уже в конце этой недели.
По данным Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 16 декабря 2023 года, в регионе ожидается небольшой снег. Он усилится в дневные часы, температура воздуха составит −6 градусов. В воскресенье осадки продолжат идти как днем, так и ночью, но начнут ослабевать.
Так, в начале следующей рабочей недели, 18 декабря, только местами в регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега. Во вторник, 19 декабря, в дневное время столбики термометров поднимутся до значения −3 градуса. Синоптики предупреждают, что в эти дни на дорогах возможна гололедица.